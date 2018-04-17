Макрон заявил, что он "ровня Путину", сообщили СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел параллели между собой и российским коллегой Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены удары по Сирии. Об этом в интервью радиостанции RMC сообщили журналисты, побеседовавшие с французским лидером.
После этого, он "разделил стаканчик" с журналистами, рассказал сотрудник RMC Жан-Жак Бурден.
В частности сообщается, что президент Франции обсудит Россию в беседе с супругой Бурдена.
"Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает. <…> Я решил нанести удар по Сирии, чтобы дать понять Путину, что мы там. Он понимает такой дискурс. И вы увидите — это решение, чтобы восстановить мир в Сирии", — приводит слова Макрона журналист.
Ситуация в Думе
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.
Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>