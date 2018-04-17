Макрон заявил, что он "ровня Путину", сообщили СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел параллели между собой и российским коллегой Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены удары по Сирии. Об этом в интервью радиостанции RMC сообщили журналисты, побеседовавшие с французским лидером.

В воскресенье Макрон дал интервью, в котором подвел итоги первого года президентства.

После этого, он "разделил стаканчик" с журналистами, рассказал сотрудник RMC Жан-Жак Бурден.

В частности сообщается, что президент Франции обсудит Россию в беседе с супругой Бурдена.

"Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает. <…> Я решил нанести удар по Сирии, чтобы дать понять Путину, что мы там. Он понимает такой дискурс. И вы увидите — это решение, чтобы восстановить мир в Сирии", — приводит слова Макрона журналист.