Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов

БАКУ, 17 апр – РИА Новости. Конституционный суд Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил итоги президентских выборов, согласно которым Ильхам Алиев переизбран главой государства, передает корреспондент РИА Новости.

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел в воскресенье итоги выборов и представил итоговый протокол для утверждения в Конституционный суд.

Выступивший на заседании суда председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что для подготовки и проведения выборов было выделено 60 дней.

"Был составлен календарный план мероприятий, выдвинуты кандидатуры 15 человек, комиссия зарегистрировала восьмерых, им были созданы одинаковые условия для проведения агитационной кампании, выделен шестичасовой бесплатный эфир на телевидении и радио. За ходом процесса выборов следили 894 международных наблюдателя из 61 организации, представляющей 59 стран. Число местных наблюдателей составило почти 59 тысяч. На тысячи избирательных пунктах были установлены веб-камеры, которые позволили провести выборы прозрачно. Итоговая явка на выборах составила 74,30%", — сказал Панахов.

Он также сообщил, что из-за правонарушений в процессе голосования были аннулированы результаты с четырех избирательных пунктов.

После этого выступили эксперты кафедры Конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета и сотрудники аппарата государственного комитета по статистике.

После совещания суд вынес решение утвердить итоговый протокол ЦИК, согласно которому действующий глава государства Алиев переизбран президентом республики.