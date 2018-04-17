Точных дат встречи Путина и Меркель пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Точных дат встречи президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник состоялся телефонный разговор Путина и Меркель. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и реализацию совместных проектов. Впоследствии Меркель в разговоре с журналистами выразила надежду на встречу с Путиным в обозримой перспективе.

"Точных дат пока нет", — сказал Песков.