Итальянский чиновник получил письмо с угрозами на древнегреческом языке

РИМ, 16 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Чиновник из итальянского городка Аквавива-делле-Фонте на юге страны получил анонимное письмо с угрозами на древнегреческом языке и опубликовал послание в Facebook.

Письмо представляет собой рукописный фрагмент из трагедии Эсхила "Агамемнон", в котором провидица Кассандра пророчествует "жалкую долю" или, в другом переводе, "горькую страсть смерти" сыну греческого царя Агамемнона Парису.

Это же имя носит сын Эустачо Бусто, который в правительстве городка в провинции Бари занимается вопросами коммунального хозяйства.

В 2015 году Бусто запустил коррупционный скандал, который привел к процессу над десятком чиновников, в том числе над мэром соседнего города Альтамура. Тогда чиновник отказался от взятки в 5 тысяч евро за помощь в получении подряда на ремонт местного театра, а затем обратился в полицию.

Нынешние угрозы могут быть связаны с участием борца с мздоимством в новом коррупционном процессе, который должен начаться уже в среду. По словам Бусто, цитаты из Эсхила не изменят его намерений дать показания в отношении обвиняемых.

Письмо, написанное аккуратным печатным шрифтом, попало к Бусто в белом конверте без подписей. Он отнес его к карабинерам, которые запустили расследование и отправили документ на каллиграфическую экспертизу.