На Украине потребовали вернуть Крыму "арийское" название

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное "арийское" название.

"Город (Херсонес Таврический. — Прим. ред.) Корсунь называется, а полуостров — Таврида. Почему-то его Крымом называют", — заметил Соскин в эфире телеканала ZIK.

По его мнению, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть "генетические, <…> праславянские, арийские названия".

"Они испокон (веков) были нашими территориями", — подчеркнул политолог.

Экс-советник также заявил о необходимости "немедленно разорвать договор о дружбе с Россией" и прекратить все дипломатические отношения между государствами. По его словам, отсутствие подобных действий свидетельствует о "пророссийской" направленности киевской власти — "и кабмина, и Верховной рады, и президента с его антиконституционной администрацией".

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.