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Италия может поддержать компании, готовые сотрудничать с РФ, заявил посол

15:2617.04.2018
(обновлено: 15:27 17.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид Рима, Италия. Архивное фотоВид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАЙКОП, 17 апр — РИА Новости. Представители итальянских властей в России готовы поддержать компании, которые планируют укрепить сотрудничество с российскими партнёрами, сообщил во вторник посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано на встрече с президентом Адыгеи Муратом Кумпиловым.

Итальянский флаг на улице. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Италия будет искать возможности для сотрудничества с Россией, заявил посол
Во вторник в Адыгею прибыла делегация предпринимателей из Италии, во главе бизнес-миссии — посол Италии в РФ Паскуале Терраччиано. Это его первый визит в республику.

"Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях и будем делать все для выстраивания нашего долговременного стратегического партнёрства в сфере торгово-экономических, культурных и дружеских отношений между Италией и республикой Адыгеей", — отметил на пленарном заседании Кумпилов. По словам президента Адыгеи, среди перспективных направлений сотрудничества республики с Италией — энергетика, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии; сельское хозяйство и обмен опытом в сфере туризма.

Флаг Италии. Архивное фото
© Flickr / Floris M. Oosterveld
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Терраччиано, в свою очередь, подчеркнул, что Россия для Италии является стратегическим партнером.

"Политический диалог между нашими странами никогда не прекратится, даже в самые сложные времена", — отметил посол. По его словам, представители итальянского правительства, которые в последние годы менялись, всегда были убеждены, что "Россия является неотъемлемым партнёром для международной стабильности".

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Архивное фото
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Кандидат в премьеры Италии выразил надежду на отмену санкций против России
"И этот подход целиком отражается в традиционной внешней политике Италии, результатами которой является наше торгово-экономическое партнёрство. Россия для Италии является стратегическим партнёром… В 2017 году товарооборот между нашими странами вновь начал расти. Мы отметили рост в 18 процентов, продолжают расти взаимные инвестиции, несмотря на экономический кризис последних лет… В 2017 году некоторые итальянские компании открыли новые производства в России, а другие — выразили намерение укрепить свое присутствие в России", — добавил Терраччиано.

Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: итальянский бизнес заинтересован в наращивании связей с Россией
Терраччиано сообщил, что уже через две недели после приезда в Россию он принял участие в инвестфоруме в Сочи. "Там я убедился в высокой динамичности российской экономики и, в частности, в динамичности федеральных субъектов, включая также республику Адыгея. Поэтому я составил очень плотную программу деловых миссий по федеральным субъектам… Я убежден, что итальянские компании смогут найти очень интересные возможности прямых инвестиций, либо инвестиций в партнерство с местными компаниями по всей территории Российской Федерации, и не только в Москве или Санкт-Петербурге", — заявил посол.

Он добавил, что "представители итальянских властей в России готовы поддержать те компании, которые намерены укрепить сотрудничество с российскими партнерами".

"Большое количество итальянских компаний уже работает сегодня в Адыгее, и это свидетельствует о доверии и интересе итальянского бизнеса к России", — заключил посол.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России
По данным адыгейских властей, диалог между представителями Италии и Адыгеи продолжится на тематических заседаниях формата В2В. Они распределены по основным секторам, представляющим инвестиционный интерес для обеих сторон. В частности, партнерские отношения могут затронуть весь спектр АПК, туристической отрасли, особенно в развитии санаторно-курортного отдыха. Также возможна реализация перспективных проектов в области здравоохранения, в частности, в сфере реабилитации пациентов с презентацией проекта "Лечиться в Италии". Еще одна биржа деловых контактов посвящена теме строительства. Будет рассмотрен опыт Италии в городском благоустройстве, отделке зданий, малых архитектурных формах.

Кроме того, запланирована культурная программа с посещением Национального музея Адыгеи и Северокавказского филиала государственного музея Востока. Предполагается, что итальянская делегация осмотрит экспозиции признанного мастера-ювелира Аси Еутых, мастера народных промыслов Замудина Гучева и природные достопримечательности региона.

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