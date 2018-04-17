В ЛНР при обстреле повредили участвовавший в Великой Отечественной танк

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Участвовавший в Великой Отечественной войне и готовящийся к участию в параде Победы в Луганске танк Т-34 поврежден при артобстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы.
"Выведены из строя пять единиц техники, участвующих в репетициях к Параду, в том числе и легендарный, прошедший Великую Отечественную войну 1941-1945 годов танк Т-34", — сказал Марочко журналистам.
Тридцатого марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. Ранее власти ЛНР заявляли, что готовят военную технику к параду 9 мая, а не к боевым действиям, как сообщали украинские СМИ.