В Солсбери завершают очистку загрязненных отравляющим веществом мест

ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. В городе Солсбери завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении нескольких британских министерств.
"Во вторник открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Остальные участки остаются под охраной… Органы здравоохранения заявили о том, что риск для граждан остается низким", — говорится в заявлении.
В нем говорится, что при работах по очистке проводится повторное исследование и при необходимости перемещение предметов, которые могут быть загрязнены.
"Участки не будут открыты до тех пор, пока результаты тестов не будут проверены специальной группой правительственных экспертов", — отмечается в заявлении.
Как ожидается, все закрытые участки города будут открыты в течение нескольких месяцев. В операции по очистке участвуют около 190 военных специалистов.