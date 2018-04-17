В Солсбери завершают очистку загрязненных отравляющим веществом мест

ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. В городе Солсбери завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении нескольких британских министерств.

"Работы по очистке начались после нападения с применением нервно-паралитического вещества для того, чтобы вернуть загрязненные участки (города) к безопасной эксплуатации жителями и гостями. Продолжается передача (закрытых при расследовании) участков от следствия группам по восстановлению. В числе этих участков паб Maltings, ресторан Zizzi и комплекс Ashley Wood compound. Всего девять участков, три из которых находятся в центре города, были определены как подлежащие специальной очистке", — говорится в заявлении, подписанном, в частности, министерством по окружающей среде и МВД Великобритании.

"Во вторник открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Остальные участки остаются под охраной… Органы здравоохранения заявили о том, что риск для граждан остается низким", — говорится в заявлении.

В нем говорится, что при работах по очистке проводится повторное исследование и при необходимости перемещение предметов, которые могут быть загрязнены.

"Участки не будут открыты до тех пор, пока результаты тестов не будут проверены специальной группой правительственных экспертов", — отмечается в заявлении.

Как ожидается, все закрытые участки города будут открыты в течение нескольких месяцев. В операции по очистке участвуют около 190 военных специалистов.