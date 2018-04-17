Путин и Трамп могут встретиться и в "третьей стране", заявил источник

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться и в "третьей стране", если возникнет ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая позитивный результат, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.
Впрочем, источник не исключил, что встреча может произойти и раньше в "третьей стране, если создастся ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат".
Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон. Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России.