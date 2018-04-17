В Минфине Украины надеются найти компромисс с МВФ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Замминистра финансов Украины Сергей Марченко считает, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет найден компромисс в вопросе поднятия цен на газ.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

"Мы в Минфине должны быть, как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение относительно транша, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета (через повышение тарифов, на котором настаивает МВФ — ред.). Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", — сказал Марченко в интервью украинскому изданию Delo.UA, опубликованном во вторник.

По его мнению, компромиссным решением может быть частичное поднятие тарифов или пересмотр формулы тарифообразования. "Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать", — сказал замминистра.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины говорил о первом полугодии.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.