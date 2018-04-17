В Ереване оппозиция перенесет митинг к зданию правительства

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Армянская оппозиция, проводящая акцию протеста против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером, перенесет свой митинг с площади Франции на площадь Республики напротив здания правительства, заявил журналистам лидер акции Никол Пашинян.

"Вы должны заполнить площадь Республики. Я надеюсь, что наш митинг, который начнется в 18.30 (17.30 мск), станет самым многолюдным за всю историю", — сказал Пашинян.

Ранее он заявил о начале в стране ненасильственной "бархатной" революции и блокировании зданий госорганов. Сейчас протестующие находятся у комплекса правительственных зданий, где находятся ряд министерств, в том числе МИД. Недалеко расположены посольства России, Франции и Италии.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.