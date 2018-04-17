МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Испания, Италия, Франция лидируют в сфере правовой помощи и выдачи россиян, с Великобританией ситуация неважная и сотрудничество с ней почти одностороннее, сказал на совместном заседании конституционного комитета и комитета по обороне в Совете Федерации заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.

"За последние 8-10 лет благодаря мероприятиям (заключению межведомственных договоров о помощи) выдача в РФ наших граждан, совершивших преступления и находящихся в розыске и за рубежом, выросла более чем в три раза, особенно из таких стран, как европейские. Первое место в вопросах выдачи обычно занимает Испания, Италия, Франция. У нас выстроены прекрасные профессиональные отношения. С Великобританией ситуация неважная, сотрудничество почти одностороннее", — сказал Карапетян.

В свою очередь первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил, что Генпрокуратура не снижает активности в работе с зарубежными правоохранительными органами.

"Мы не снижаем активности и эффективности в работе с нашими зарубежными партнерами в сфере уголовного преследования, оказания международно-правовой помощи как в интересах России, так и в интересах других правоохранительных органов зарубежных стран", — сказал он.