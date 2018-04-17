Российский МИД прокомментировал заявление G7 по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Москва в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и намерена пройти этот путь до конца, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление стран "Большой семерки".

Ранее страны "Большой семерки" (G7) выступили с заявлением, где призвали Россию "срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Текст документа распространило канадское внешнеполитическое ведомство. "Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей.

"Мы запустили все процедуры необходимые в рамках ОЗХО и исходим из того, что (если) кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы восстановить правду, то надо опираться на положения Конвенции. Это наша принципиальная позиция, и мы намерены пройти этот путь до конца", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать заявление "Большой семерки" по "делу Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.