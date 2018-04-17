Полиция Армении не вмешивается в действия оппозиции, блокирующей здания

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Полиция Армении не вмешивается в действия участников акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером, блокирующих здания госорганов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководящий акцией оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране. По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.
В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.
Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.