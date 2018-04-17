Полиция Армении не вмешивается в действия оппозиции, блокирующей здания

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Полиция Армении не вмешивается в действия участников акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером, блокирующих здания госорганов, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие окружили здания Генпрокуратуры, кассационного суда и нового правительственного корпуса, где расположен ряд министерств, в том числе МИД.

Ранее руководящий акцией оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране. По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.