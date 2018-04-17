Лидер акции протеста в Ереване заявил о начале блокады госзданий

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении, заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда, передает корреспондент РИА Новости.

"Окружите эти здание. Никто не должен выходить и входить", — заявил Пашинян сторонникам. Сами здания закрыты. Сейчас протестующие находятся у нового корпуса правительственных зданий.

Ранее Пашинян заявил о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране. По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

Ранее Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.