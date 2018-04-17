Оппозиционный депутат заявил о начале "бархатной революции" в Армении

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявляет о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране.

"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

На площади Франции, где проходит митинг, собрались около 3 тысяч человек.

По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.