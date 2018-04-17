МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose.

"После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом", — говорится в статье.

Кроме того, что новые суда совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на корабли LCS из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся суда постоянно находятся на техническом обслуживании доработках.

Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы — в частности, системы радаров. ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.

"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", — отмечается в статье.

Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок — от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.