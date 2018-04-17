МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose.
Кроме того, что новые суда совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на корабли LCS из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся суда постоянно находятся на техническом обслуживании доработках.
Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.
"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", — отмечается в статье.
Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок — от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.