Суд ЕС признал вырубку Польшей части Беловежской пущи незаконной

Рабочий во время санитарной вырубки дерева в Беловежской пуще. Архивное фото

Рабочий во время санитарной вырубки дерева в Беловежской пуще. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Суд ЕС признал власти Польши виновными в нарушении законов Евросоюза при вырубке леса в Беловежской пуще.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья. В феврале этого года министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик заявлял, что Польша больше не ведет вырубку Беловежской пущи.

В 2017 году суд ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку после иска Еврокомиссии. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

"Проводимые Польшей мероприятия по управлению лесами, затрагивающие объект "Беловежская пуща", нарушают право ЕС. Осуществление этих мероприятий влечет исчезновение части объекта", — говорится в решении суда ЕС.