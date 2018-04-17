Франция намерена завершить расследование дела Керимова до конца года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция намерена завершить расследование дела российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца года, речи о политических мотивах нет, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.