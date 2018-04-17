Франция намерена завершить расследование дела Керимова до конца года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция намерена завершить расследование дела российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца года, речи о политических мотивах нет, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

"Со слов прокурора, они будут всесторонне расследовать (дело Керимова), поэтому по результатам этого расследования будет окончательно дана квалификация действиям. Как он предполагает, к концу этого года вопросы эти будут решены… Не зная материалов дела и доказательств, которые имеются в уголовном деле, нам не представляется возможным (увидеть политическую подоплеку в задержании Керимова)", — сказал Карапетян на совместном заседании конституционного комитета и комитета по обороне в Совете Федерации.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.