Число пострадавших в ДТП на юге Украины возросло до 21

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Число пострадавших в масштабном ДТП с автобусом в городе Кривой Рог Днепропетровской области возросло с 17 до 21 человека, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ведомство сообщило, что во вторник рано утром произошла авария в Кривом Роге с участием, автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате восемь человек погибли и 17 пострадали. Полиция сообщала, что пострадали более 18 человек.

"По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси погибли восемь человек и пострадал 21 человек", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

По данным ведомства, на момент столкновения в легковом автомобиле находились два человека, в автобусе — три человека, в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек.

Сообщается, что спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли тела трех погибших из искореженных транспортных средств и спасли водителя маршрутного такси, всех пострадавших направили в больницы города Кривой Рог. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, сотрудниками полиции проводятся следственные действия.