В Тулузе полиция задержала 18 человек после беспорядков

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция французского города Тулуза задержала в ночь на вторник 18 человек, участвовавших в беспорядках, передает во вторник портал France Info.
Однако источники в полиции сообщили телеканалу France 3, что причиной могла стать проверка документов у женщины, одетой в никаб — после этого сотрудники правоохранительных органов подверглись нападениям хулиганов.
Вечером в понедельник беспорядки возобновились: против полиции выступали около сотни молодых людей.
Столкновения происходили сразу в нескольких городских кварталах. За ночь хулиганы подожгли несколько машин. Для усмирения молодежи сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.