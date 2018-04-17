Армянские депутаты изберут премьера

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении, несмотря на акции протесты, съезжаются на специальное заседание, во время которого планируется избрать премьера, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководитель акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что его сторонники заблокируют все подступу к парламенту, чтобы сорвать заседание.

Однако примыкающая к Национальному собранию улица Демирчяна осталась открытой, и депутаты смогли войти в здание. Заседание начнется в 11.00 мск.

К зданию парламента уже направился кортеж Саргсяна. Несколько машин проехали от правительственных особняков по улице Демирчяна в сторону здания Национального собрания.

Для избрания Саргсяна премьером требуется простое большинство от общего числа депутатов. Правящей коалиции – Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн" — принадлежат 65 мандатов из 105.

После завершения президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Новый президент Армении Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля.

При этом с 13 апреля в Ереване проходят акции протеста против избрания Саргяна на пост премьера. В понедельник на проспекте Баграмяна около здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией. По данным Минздрава, пострадали 46 человек. Во вторник полиция заявила, что оставляет за собой право разогнать митинг.