Армянские депутаты изберут премьера

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении, несмотря на акции протесты, съезжаются на специальное заседание, во время которого планируется избрать премьера, передает корреспондент РИА Новости.
Однако примыкающая к Национальному собранию улица Демирчяна осталась открытой, и депутаты смогли войти в здание. Заседание начнется в 11.00 мск.
К зданию парламента уже направился кортеж Саргсяна. Несколько машин проехали от правительственных особняков по улице Демирчяна в сторону здания Национального собрания.
Для избрания Саргсяна премьером требуется простое большинство от общего числа депутатов. Правящей коалиции – Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн" — принадлежат 65 мандатов из 105.
После завершения президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Новый президент Армении Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля.
При этом с 13 апреля в Ереване проходят акции протеста против избрания Саргяна на пост премьера. В понедельник на проспекте Баграмяна около здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией. По данным Минздрава, пострадали 46 человек. Во вторник полиция заявила, что оставляет за собой право разогнать митинг.