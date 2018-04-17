Савченко проходит допрос на полиграфе, сообщила ее сестра

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, начала проходить во вторник допрос на полиграфе при отсутствии адвокатов, сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко.

"Штатным врачом было решено и назначено ей принимать глюкозу, чтобы уравновесить сердцебиение. Таким образом она будет проходить полиграф… Ее привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них", — приводит слова Веры Савченко украинское информагентство УНН.

Она отметила, что процедура допроса на полиграфе будет продолжаться около шести часов.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохого самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник. Однако накануне Савченко возобновила голодовку.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.