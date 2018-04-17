"Большая семерка" призвала Россию дать ответы по "делу Скрипаля"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" поддержали позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и призвали Москву ответить на вопросы по инциденту в Солбсери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.

"Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать — Прим. ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — говорится в совместносм заявлении государств.

Дипломатические ведомства "Большой семерки" также призвали Москву немедленно "раскрыть не объявленную ранее программу "Новичок" специалистам из ОЗХО.

Проявление солидарности

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, призыв глав МИД G7 к России ответить по "делу Скрипалей" — это проявление "солидарности" в условиях рассыпающегося расследования.

По его словам, все ответы, которые Великобритания якобы до сих пор не получила, Москва неоднократно давала, и они доступны как руководителям "семерки", так и ОЗХО.

Так, Россия неоднократно заявляла, что не имеет и никогда не имела программы "Новичок"; полностью уничтожила запасы химического оружия, полностью контролирует арсеналы ОМП на своей территории в строгом соответствии с международными обязательствами, отметил сенатор.

Косачев также заявил, что ни Великобритания, ни Франция, ни ОЗХО, в свою очередь, не отвечают на вопросы Москвы.

Он подчеркнул, что G7 для определения истины нужно оказать давление на своих союзников, которые не дают ОЗХО исполнить свои уставные обязанности и провоцируют скандал вокруг России.

Происхождение названия "Новичок"

В конце марта в интервью РИА Новости один из разработчиков Леонид Ринк рассказал, что в Советском Союзе и России программы химического оружия "Новичок" не существовало. По его словам, разработки химических боеприпасов были, но не под таким названием.

"После того как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали ей имя. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом "Новичок", — пояснил ученый.

По его словам, отдельно взятого вещества под названием "Новичок" не было и нет. "Это скорее система кодирования и регистрации самого что ни на есть разного", — заключил Ринк.

На Западе название "Новичок" получило широкое распространение с подачи химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США, его часто представляли как участника этих разработок, однако на самом деле это было не так.

Дело Скрипаля

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

Россия категорически отрицает причастность к покушению и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в нем ОЗХО лишь привела состав химического вещества, "никаких литературных названий" яда там нет.

В субботу министр заявил, что на основании данных швейцарской лаборатории, Скрипалей отравили химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых.