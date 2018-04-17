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Полиция в Армении "оставила за собой право" разогнать митинг оппозиции

09:4117.04.2018
(обновлено: 09:44 17.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018Акция протеста оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Полиция Армении распространила во вторник заявление, в котором говорится, что правоохранительные органы имеют право разогнать акцию протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Акция протеста оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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"Принимая за основу положения закона "О свободе собраний", полиция решила прекратить собрание, потребовав от его руководителя выполнить решение и незамедлительно проинформировать об этом участников акции", — говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в случае невыполнения требования правоохранительные органы имеют право разогнать митинг, в том числе с использованием спецсредств. "Полиция призывает участников не продолжать незаконное собрание, чтобы не возникло необходимости в применении полицией средств по разгону акции", — отмечается в заявлении.

Во вторник утром текст заявления руководителю протестной акции, депутату парламента Николу Пашиняну передал замначальника полиции Еревана Валерий Осипян. Оппозиционер порвал документ перед телекамерами.

Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

Сотрудник правоохранительных органов на станции Ереванского метрополитена, где участники акции гражданского неповиновения заблокировали вагон
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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