В Амстердаме представили будку для самоубийств

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую "капсулу для самоубийств". Об этом сообщает South China Morning Post.
Будка позволит всем желающим уйти из жизни безболезненно, отмечают создатели.
"Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", — объяснил Ничке.
На выставке был продемонстрирован только макет устройства, однако пользователи смогли "протестировать" капсулу, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри. Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.