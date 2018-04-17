Министр обороны Австралии заявила о возможной атаке российских хакеров

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министр обороны Австралии Марис Пейн заявила, что целью предполагаемой хакерской атаки из России в 2017 году могли стать до 400 компаний страны, сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

"Австралийский центр кибербезопасности… полагает, что, вероятно, 400 австралийских компаний были объектом (атаки)", — сказала она.

Во вторник министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор, говоря о "вредоносной киберактивности", заявил, что "на основании уведомлений австралийских спецслужб и консультаций с союзниками австралийское правительство установило, что действующие от лица государства российские структуры ответственны за эти действия в 2017 году". Как говорится в его заявлении, "нет признаков того", что в результате кибератак была похищена какая-либо информация.

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Независимые расследования по этому вопросу идут в конгрессе США, аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В Великобритании также звучали опасения по поводу кибератак со стороны РФ. Газета Sunday Times сообщила, что британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании. Посольство РФ заявило, что обвинения в адрес России в кибератаках являются примером "опрометчивой, провокационной и необоснованной политики" Лондона по отношению к Москве.