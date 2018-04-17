ВСУ обстреляли военную технику, которую готовили к 9 мая, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Тридцатого марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. Ранее власти ЛНР заявляли, что готовят военную технику к параду 9 мая, а не к боевым действиям, как сообщали украинские СМИ.

"Сегодня, 17 апреля в 1.50, грубо нарушав действующее с 30 марта Пасхальное перемирие, боевики 80 отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра по району города Луганск", — заявил Марочко, уточнив, что целью украинских силовиков стала территория Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, где Народная милиция готовится к проведению парада Победы.

Он напомнил, что о данной подготовке Народная милиция официально неоднократно заявляла и уведомили СМММ ОБСЕ.

"Повреждены четыре единицы военной техники. Потерь среди мирного населения и личного состава НМ ЛНР нет", — уточнил Марочко.

ЛНР намерена обсудить инцидент на переговорах в Минске, сообщил он.

"Завтра в Минске планируется проведение контактной группы, на которой обязательно будет рассмотрен вопрос обострения Киевом обстановки и его курс на конфронтацию", — сказал Марочко. Он уточнил, что в случае повторного обстрела Народная милиция будет вынуждена "адекватно реагировать и открывать огнь на подавление противника".