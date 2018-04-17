В Ереване 12 пострадавших во время стычки остаются в больницах

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Двенадцать пострадавши во время произошедшей 16 апреля стычки демонстрантов с полицией в центре Еревана продолжают лечение в больницах, сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.

Ранее заявлялось, что после стычек в медучреждения Еревана обратились 46 граждан, в том числе шестеро полицейских.

"В ереванских больницах медпомощь продолжают получать 12 пострадавших накануне граждан. Один из них – прооперированный 16 апреля полицейский. Его состояние оценивается как стабильное. Состояние остальных удовлетворительное. У них, в основном, диагностированы поверхностные повреждение ног", — говорится в распространенном ведомством заявлении.

Участники акции протеста, возглавляемой депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна для назначения его премьером. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. Митингующие также собирались перенести свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту — на проспект маршала Баграмяна, и намеревались остаться там на ночь. Однако скоро они начали возвращаться на площадь.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.