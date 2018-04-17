Дочь арестованного в Таиланде россиянина отправили домой

БАНГКОК, 17 апр – РИА Новости. Десятилетняя дочь Николая Рыбалова, арестованного полицией Таиланда по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении женщины-кассира, отправлена во вторник в Россию к родственникам регулярным рейсом авиакомпании S-7 Бангкок – Новосибирск, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

"Самолет вылетает по расписанию, в 11.45 (07:45). Девочка уже находится на борту. В Новосибирске ее встретят родственники", — сообщил агентству дипломат.

Дочь Рыбалова и его жены, которая арестована по подозрению в соучастии в преступлении, помощи мужу в попытке скрыться от правосудия, в понедельник была передана полицейскими властями Таиланда в детский приемник полиции для временного содержания. Россияне, проживающие в курортном городе Паттайя, где до ареста более трех месяцев жила семья Рыбалова, сразу после этого обратились в посольство РФ с просьбой помочь быстро оформить необходимые документы для вывоза ребенка из Таиланда в Россию.

В аэропорту девочку провожали несколько россиян, проживающих в Паттайе, и сотрудник посольства России.