Главы МИД Северных стран обсудят отношения с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр — РИА Новости. Совещание министров иностранных дел Северных стран, в котором примет участие и глава финского министерства Тимо Сойни, пройдет 17-18 апреля в Стокгольме, стороны обсудят отношения с РФ, сообщает МИД Финляндии во вторник.

"Министры иностранных дел стран Северной Европы обсудят, среди прочего, актуальные вопросы ООН и международные вопросы, такие как Северная Корея и Сирия, развитие трансатлантических отношений, отношения с Россией, ситуацию на Украине и безопасность в Северной Атлантике", — говорится в сообщении.

Актуальные вопросы ЕС также будут включены в повестку дня встречи, включая Brexit и обсуждение ситуации на Западных Балканах, уточняет МИД.

Министры иностранных дел стран Северной Европы встречаются примерно три раза в год по приглашению Президиума Совета министров Северных стран. В 2018 году в Совете председательствует Швеция.

Ранее правительство Финляндии сообщало о двусторонних переговорах между премьер-министром страны Юхи Сипиля с коллегой из Индии Нарендрой Моди, которые также пройдут в Стокгольме 17 апреля.