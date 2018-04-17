В Ереване полиция пытается разблокировать центральный проспект

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Спецподразделение полиции пытается разблокировать центральный проспект армянской столицы – проспект Маштоца, который перекрыли участники массового протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские оттеснили протестующих на тротуары, несколько человек увезли на автозаках.
Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны.
Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.
В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник.
Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.