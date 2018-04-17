МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" сделали совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солбсери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.
"Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать — прим.ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — говорится в заявлении.
Дипломатические ведомства "Большой семерки" также призвали Москву немедленно "раскрыть не объявленную ранее программу "Новичок" специалистом из ОЗХО.
Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.