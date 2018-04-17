Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" сделали совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солбсери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.

"Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать — прим.ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — говорится в заявлении.

Дипломатические ведомства "Большой семерки" также призвали Москву немедленно "раскрыть не объявленную ранее программу "Новичок" специалистом из ОЗХО.

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна России. Однако Москва отвергает подобные обвинения.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.