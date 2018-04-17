Лечащийся от рака мозга Маккейн перенес операцию на кишечнике

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес операцию на кишечнике, сообщил в понедельник офис политика.

Операция произведена в связи с дивертикулитом — воспалительным заболеванием кишечника, говорится в сообщении.

Маккейн и его семья благодарны докторам и поддерживающей сенатора общественности, уточнили в офисе Маккейна.

Дочь сенатора Меган сообщила в Twitter, что ее отец находится в стабильном состоянии. По ее словам, операция была проведена в больнице в Финиксе, штат Аризона.

У Маккейна, которому 81 год, в 2017 году диагностировали агрессивную форму рака мозга — гелиобластому. Маккейн проходит активную терапию.