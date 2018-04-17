МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чили выступает против односторонних санкций Запада в отношении России, заявил РИА Новости посол страны в РФ Родриго Ньето.
Ньето отметил, что несмотря на то, что санкции западных стран повлияли на Россию, страна смогла "развить сферы, которые не развивала ранее".
Посол заявил также, что сотрудничество между Чили и Россией "очень широкое". "Коммерческая, экономическая сторона улучшается с каждым днем, обмен между двумя странами растет", — заявил Ньето.
По его словам, Чили надеется подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).