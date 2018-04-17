В Ереване полиция призывает не допустить участия подростков в протестах

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Полиция Армении распространила заявление, в котором призвала организаторов массовых акций в Ереване, протестующих против выдвижения на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, не допустить участия в них подростков.
В документе содержится призыв пресечь и не допустить участия в шествиях и митингах подростков для обеспечения их безопасности.
Участники акции протеста, возглавляемой депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.