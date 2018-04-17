В Ереване полиция призывает не допустить участия подростков в протестах

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Полиция Армении распространила заявление, в котором призвала организаторов массовых акций в Ереване, протестующих против выдвижения на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, не допустить участия в них подростков.

"В случае грубого нарушения общественного порядка и угрозы жизни и здоровью граждан полиция имеет право применять спецсредства, и не исключено, что в результате паники или неповиновения демонстрантов могут в первую очередь серьезно пострадать подростки", — говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции.

В документе содержится призыв пресечь и не допустить участия в шествиях и митингах подростков для обеспечения их безопасности.

Участники акции протеста, возглавляемой депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.