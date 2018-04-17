Лидеры двух общин Кипра провели первую встречу после провала переговоров

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер греков-киприотов, президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи в понедельник вечером встретились за неформальным ужином, это была их первая встреча после провала конференции в Кран-Монтане в июле 2017 года по кипрскому урегулированию.

В ходе двухчасовой встречи был "открытый и откровенный обмен мнениями", заявила заместитель спецпредставителя генсека ООН по Кипру Элизабет Спехар, организовавшая неофициальный ужин.

"Сегодня лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи и греков-киприотов Никос Анастасиадис встретились в резиденции руководителя миссии в охраняемом ООН районе. Лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи провели открытый и откровенный обмен мнениями в течение двухчасовой дискуссии тет-а-тет. Затем они обедали с заместителем специального советника генерального секретаря по Кипру Элизабет Спехер", – говорится в заявлении ООН.

Встреча прошла в буферной зоне в Никосии, журналистов на нее не пустили. Что касается меню, то было объявлено, что это была традиционная кипрская кухня.

В правительстве Кипра ранее выразили надежду, что встреча лидеров двух общин откроет путь для возобновления переговоров.

Ожидается, что президент Кипра Анастасиадис выступит с заявлением перед журналистами.