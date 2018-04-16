МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых в воскресенье заявила постпред США в ООН Никки Хейли, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — пишет газета.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.