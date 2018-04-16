ЕС хочет усилить поддержку гражданскому обществу в России, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Евросоюз хочет расширять свою поддержку гражданскому обществу в России, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС в понедельник.

"Все министры подчеркнули этот пункт, как ключевой вопрос — расширение нашей поддержки российским гражданам, гражданскому обществу, защитникам прав человека, контактам людей с людьми с фокусом на российскую молодежь… Будет четкое расширение нашей работы и, я надеюсь, нашего фондирования на нашу работу в области контактов людей с людьми", — сказала Могерини.