ЕС готов сотрудничать с Россией по международным вопросам, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Евросоюз подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов, включая Арктику, ядерную сделку с Ираном и борьбу с терроризмом, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС в понедельник.

Ранее Евросоюз начал политику выборочного сотрудничества c Россией в тех сферах, где он считает, что это в интересах самого ЕС, напомнила она.

"Страны ЕС согласились, что этот принцип по-прежнему весьма справедлив. Нам нужно продолжить применять (его — ред.), преимущественно в сферах внешней политики и политики безопасности. Я упоминала ядерную сделку с Ираном, я могу упомянуть процесс ближневосточного урегулирования…, все глобальные вопросы, такие как изменение климата, окружающая среда, миграция, борьба с терроризмом или кооперация в Арктике", — сказала Могерини.