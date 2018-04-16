Врачи рассказали о состоянии Скрипаля

ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Находящийся в больнице в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но не в критическом состоянии, говорится в полученном РИА Новости заявлении медиков.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", — говорится в сообщении больницы.

Больница не приводит подробностей состояния Скрипаля и способов его лечения.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы на прошлой неделе, в настоящее время она содержится британской стороной в неизвестном месте.