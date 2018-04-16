Посол США в России назвал самую важную часть своей работы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что главное направление его работы — общение с россиянами. Видеозапись его заявления опубликована в соцсетях посольства.

Дипломат рассказал, что видит для себя два направления работы: контакты с официальными представителями российского правительства и общение с рядовыми россиянами.

"Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!" — сказал посол.

Хантсман также заявил, что заинтересован в том, чтобы обычные люди в России могли лучше понять Америку, "ее историю, душу и мысли". Он отметил, что и сам хочет узнать о России и ее жителях больше.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".