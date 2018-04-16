В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности напавших на журналиста на Урале

ВЕНА, 16 апр — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал привлечь к ответственности причастных к нападению в Екатеринбурге на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.
"Я призываю власти быстро и тщательно расследовать это преступление и привлечь к суду виновников и организаторов", — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой организации.
Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом".