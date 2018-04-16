Надежду Савченко могут допросить на полиграфе во вторник, сообщила сестра

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, может во вторник пройти допрос на полиграфе, сообщила в понедельник ее сестра Вера.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохого самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

"Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграфа, которая должна начаться завтра утром в 09.00 (совпадает с мск)", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook по итогам встречи с сестрой.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.