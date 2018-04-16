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Посольство спросило, не взламывала ли разведка Британии почту Юлии Скрипаль

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1269)
18:1116.04.2018
(обновлено: 18:19 16.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фотоОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Лондоне отреагировало на публикации о том, что ГРУ якобы взломало электронный почтовый ящик Юлии Скрипаль, заявив, что раз Британии это вдруг стало известно, то это может означать, что британский Центр правительственной связи (GCHQ) следил за ней все эти годы.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
"Разработчик" "Новичка" объяснил, почему не удалось покушение на Скрипалей
Ранее британские СМИ со ссылкой на письмо советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла сообщили, что российская разведка в течение пяти лет якобы следила за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, в частности, читала ее почту по меньшей мере с 2013 года.

"Каким образом Британия могла вдруг "узнать", что ГРУ пыталось взломать электронный ящик Юлии Скрипаль в 2013 году? Это означает, что GCHQ взламывал ее почту на протяжении нескольких лет?" — отмечается в сообщении посольства в Twitter.

Центр правительственной связи прежде был известен под именем Правительственной школы кодов и шифров, штаб-квартира которой во время Второй мировой войны находилась в знаменитом Блетчли-парке. Центр отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИД интересует, почему ОЗХО не учло выводы Швейцарии по "делу Скрипалей"
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.

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