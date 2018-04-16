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Бывший член комиссии ООН считает, что Скрипалей отравили веществом BZ

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1267)
17:4816.04.2018
(обновлено: 18:07 16.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУказатель окружной больницы СолсбериУказатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Использование вещества BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР, объясняет историю отравления Сергея и Юлии Скрипаль и является наиболее достоверной версией, заявил РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
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В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

"Это что-то гораздо больше похожее на правду, чем бинарный нервно-паралитический газ. BZ — это как раз нервно-паралитическое вещество, они правильно его определили. Особенно учитывая то, что выжили трое пострадавших. Тем более в специализированной лаборатории показали наличие этого вещества в крови, моче пострадавших, то все становится на свои места. Никакой химической атаки в Солсбери не было, было отравление двух и более лиц спецсредством, которое стоит на вооружении стран НАТО", — сказал Никулин.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Он пояснил, что это вещество может использоваться полицией или спецслужбами для выведения из строя опасных преступников или террористов и вероятно достаточно распространено в странах НАТО и скорее всего до сих пор стоит на вооружении в Британии и США.

"Скорее всего, это вещество BZ было разработано в британской лаборатории Porton Down, где производится большинство англо-американских разработок химикатов. Там был разработан, например, зарин и многие другие вещества. Это спецсредство, которое используют для того, чтобы человека временно выключить из боевого состояния. Это порошок белого цвета. Действует он примерно через полчаса или час. Расширенные зрачки, галлюцинации, покраснение кожи", — сказал эксперт.

Он также отметил, что BZ можно как распылить, так и добавить, например, в воду, так как он является практически безвкусным.

Шито белыми нитками
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шито белыми нитками

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