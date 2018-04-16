В Харькове эвакуировали около 70 человек из метро из-за шумовой гранаты

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Около 70 человек эвакуировали из поезда на станции метро в Харькове из-за страйкбольной шумовой гранаты, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"В вагоне электропоезда на станции метро "Победа" граждане обнаружили предмет конусной формы с чекой. Работники полиции эвакуировали 70 человек", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье вечером, движение поездов не останавливали.

По данным полиции, найденный предмет является страйкбольной шумовой гранатой.