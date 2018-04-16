Оппозиция Черногории призывает не признавать результаты выборов президента

ПОДГОРИЦА, 16 апр — РИА Новости. Оппозиция Черногории призвала своего кандидата Младена Боянича, основного конкурента победившего на президентских выборах Мило Джукановича, не признавать результаты выборов, заявил РИА Новости депутат скупщины Черногории, лидер "Демократического фронта" Андрий Мандич.

"К сожалению, Джуканович и эти выборы отработал, как все предыдущие. Наша коалиция предложила Бояничу, как нашему кандидату, не признавать итоги выборов. Чтобы он объявил эти выборы украденными, фальсифицированным. Я уверен, что он примет наше предложение и не признает итоги выборов", — сказал он.

По его словам, Боянич сейчас ждет оценку выборов со стороны ОБСЕ, после чего будет готов ответить на запрос оппозиции. Как сообщил Мандич, затем оппозиция обсудит свои дальнейшие действия.

Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович, по предварительным данным, побеждает в первом туре на прошедших в воскресенье выборах президента страны с 53,9% голосов, сообщил избирком. В ночь на понедельник Джуканович уже провозгласил свою победу.

Его основной конкурент, экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец коалиции оппозиционных партий "Демократический фронт", "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает свыше 33%. Он уже пообещал "продолжить борьбу", а его штаб сообщил, что представители Боянича в избиркомах на местах откажутся подписать протоколы, если сочтут, что там имели место нарушения.

Джуканович де-факто на различных должностях возглавляет Черногорию с 1991 года, когда в возрасте 29 лет стал самым молодым премьер-министром в Европе.

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