Украинская прокуратура намерена проверить поездку детей Асада в Крым

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в состав Генпрокуратуры Украины, готова проверить, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада из-за отдыха его детей в лагере "Артек". Об этом сообщила представитель ведомства Татьяна Тихончик "Громадському радио".

В прокуратуре напомнили, что лица, нарушающие украинское законодательство, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность, или будет запрет въезда на территорию Украины", — заявила Тихончик.

Представитель прокуратуры добавила, что заявлений, на которые они могли бы отреагировать, пока не поступало, но ведомство готово рассмотреть этот вопрос.

Ранее сирийский лидер рассказал, что его дети в прошлом году посетили лагерь "Артек" в Крыму. После этого заявления он был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

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