В Ереване трое полицейских пострадали во время столкновений с митингующими

ЕРЕВАН, 16 апр — РИА Новости. Трое правоохранителей госпитализированы в понедельник после стычки с участниками акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"Трое полицейских госпитализированы. Одному из них, по всей видимости, потребуется операция", — сказал Джаноян.

Ранее депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

В Ереване протесты оппозиции. Тысячи людей заблокировали центральные улицы армянской столицы, выступая против назначения бывшего президента премьер-министром. Полиция пока наблюдает. #Yerevan pic.twitter.com/WFagpkYqXq — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 16 апреля 2018 г.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.